احترس.. المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء تفسد الصيام في هذه الحالة

والمذهب الثانى: يرى فساد الصوم إذا سبق الماء ولو قليلًا إلى الجوف بسبب المضمضة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والقول الثاني عند الشافعية؛ لحدوث دخول الماء إلى الجوف، والراحج الرأي الأول.

والمذهب الثانى: يرى فساد الصوم إذا سبق الماء ولو قليلًا إلى الجوف بسبب المضمضة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والقول الثاني عند الشافعية؛ لحدوث دخول الماء إلى الجوف، والراحج الرأي الأول.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على الصائم أن يعلم أنه منهي عن المبالغة في الاستنشاق حتى لا ينزل الماء إلى جوفه من غير اختياره، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا».





وتابع « ممدوح» خلال لقائه بالبث المباشر فى إجابته عن سؤال «ما حكم دخول الماء للحلق أو للأنف أثناء الوضوء للصائم»؟، أن العلماء أخذوا من هذا الحديث دليل على أن المبالغة فى المضمضة والاستنشاق يعرض صيام الإنسان للفساد.





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