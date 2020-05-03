احترس.. المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء تفسد الصيام في هذه الحالة

هل دخول الماء إلى الجوف أثناء المضمضة والاستنشاق يفسد الصيام؟ أنه إذا تمضمض الإنسان ودخل الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف، فقد اختلف الفقهاء فى هذه الصورة على مذهبين: المذهب الأول: يرى صحة الصوم لو سبق قليل من ماء المضمضة إلى الحلق، وهو قول عند الشافعية وإليه ذهب الحنابلة وبه قال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه؛ لعدم الإرادة مع مشروعية المضمضة فى ذاتها، وهذا هو الراحج.
والمذهب الثانى: يرى فساد الصوم إذا سبق الماء ولو قليلًا إلى الجوف بسبب المضمضة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والقول الثاني عند الشافعية؛ لحدوث دخول الماء إلى الجوف، والراحج الرأي الأول.
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، ولكن يُكره المبالغة فيهما.
وأضافت الإفتاء، إنه يجوز المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء والصيام صحيح ما دام لم يتجاوز الماء تجويف الفم إلى داخل الجوف.