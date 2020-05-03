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أخبار العالم

كندا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 3606

الأحد 03/مايو/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الكندية، اليوم الأحد، كندا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 3606 والإصابات إلى 5714.

وتزايدت المخاوف مصير المسنين القاطنين في دور الرعاية في إقليم كيبيك، حيث فتحت السلطات تحقيقًا في وفاة 31 شخصًا في مؤسّسة رعاية خاصة بضواحي مونتريال.

واعتبر رئيس حكومة كيبيك فرنسوا لوجو أنه يوجد "إهمال جسيم" في هذه المؤسسة وأمر بإجراء عمليات تفقد فورية لـ40 مؤسسة خاصة لرعاية المسنين في الإقليم تعمل من دون ترخيص.

واكد لوجو في وقت سابق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أن أغلب المؤسسات "تدار بشكل جيد"، لكن توجد نواقص في 5 منها تم وضعها "تحت الرقابة".

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