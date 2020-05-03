مصدر: ترخيص 10308 مركبات في أول أيام العمل بوحدات المرور

بدأت وحدات المرور اليوم فى استقبال المواطنين الراغبين فى تجديد رخص تسيير مركباتهم..









وقال مصدر امنى ان وحدات المرور استقبلت اليوم ١٠٣٠٨ مركبات تم التجديد لها على مستوى الجمهورية .





و شهدت وحدات التراخيص إلتزام المواطنين بإرتداء "الكمامات" والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

و تم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وتشهد الوحدات القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة منتظمة قبل البدء فى إستقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب، إنتهاء اليوم يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى توفير المطهرات والكمامات للمواطنين أثناء ترددهم على الوحدات.





وذلك فى ضوء ما تقرر بدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع إعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 3 الجارى حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.



