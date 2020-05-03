ورطة إنسانية.. جدعنة المصريين تظهر في زمن كورونا.. نشيل بعض

تناولت الحلقة العاشرة من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، في موسمه الثالث، فكرة مساعدة الغير خلال أزمة فيروس كورونا.





ويعرض البرنامج قيام بعض الشباب ببيع أشياء مستعملة بهدف مساعدة بعض المواطنين الذين يعانون من دفع أيجار الشقة بسبب أزمة كورونا المستجد.

وتفاعل المارة مع الشبان، وقام البعض بشراء كل الأشياء المستعملة بهدف مساعدة غيرهم من المتضررين بفيروس كورونا المستجد.

وقال أحد المارة للشبان: "أعملوا الموضوع ده كتير وهتلاقي ناس تساعد، ومفيهاش حاجة ونشيل بعضنا، وكلنا محتاجين نساعد بعض والناس لبعضها".





وأكد أخر: "في ناس محتاجه وتعبانه واقل مساعدة ليهم في والوقت إللي أحنا فيه ودي حاجة لله عز وجل، وأعمل الموضوع ده على الفيس وأعمل شير علشان الناس تعمل زيكم".





ويقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا جسده شبان، يبيعون أشياء مستعملة، للمواطنين المحيطين بهم، ويقوم شخص منهما بمحاولة استمالة المارة بهدف بيع الأشياء المستعملة وشرح سبب إقدامهما على البيع.





وتفاعل المواطنون بإيجابية مع الشبان.

ورطة إنسانية، برنامج قصير عبارة عن خمس دقائق من الشارع المصري، كل يوم يؤكد أن الدنيا بخير وأن مصر بخير وناس مصر بخير.