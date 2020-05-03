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ورطة إنسانية.. لو ماشى في الشارع وعرض عليك شراء أشياء مستعملة لدعم مصابي كورونا.. هتعمل إيه.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 06:20 م
ورضة انسانية
ورضة انسانية
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عادل نصار

تناولت الحلقة العاشرة من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، في موسمه الثالث، فكرة مساعدة الغير خلال أزمة فيروس كورونا، وبعض الشباب يبيعوا أشياء مستعملة بهدف مساعدة بعض المواطنين الذين يعانوا من دفع أيجار الشقة بسبب أزمة كورونا المستجد.

 

وقدم البرنامج موقفًا تمثيليًا جسده شبان، يبيعا أشياء مستعملة، للمواطنين المحيطين بهم.

 

ويقوم شخص منهما بمحاولة استمالة المارة بهدف بيع الأشياء المستعملة وشرح سبب إقدامهما على البيع،

وتفاعل المواطنون بإيجابية مع الشابين.

 

ورطة إنسانية، برنامج قصير عبارة عن خمس دقائق من الشارع المصري، كل يوم تؤكد أن الدنيا بخير وأن مصر بخير وناس مصر بخير.

 

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