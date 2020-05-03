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مصارعة وضرب بين باسم ياخور ورامز جلال ..شاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
شهدت نهاية حلقة برنامج «رامز مجنون رسمي» مصارعة وضرب بين النجم السوري ورامز جلال، حيث تلقى رامز جلال عقابا قويا لما فعله بلفنان السوري طوال الحلقة.


ووقع الفنان السوري باسل ياخور، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم، الأحد، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا بأنهم ضحية رامز جلال.


وكعادته في السخرية من الضيف، قال رامز جلال عن باسم ياخور "ده مش ممثل ياجماعة ده مصارع شايفين عملاق إزاي، متابعا:" شبه هرقل تحسه بلطجى داخل خناقة".


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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