%50 من العمالة وإجازة كل 60 يوما.. الحكومة تحدد ضوابط عودة السياحة في أول يونيو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم، الأحد، اجتماعا لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة إلى السياحة الداخلية على رأسها أن يصبح معدل تشغيل العمالة حده الأقصى 50% ، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





حضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني.