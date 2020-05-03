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وزيرة الصحة: تجهيز وتحويل مستشفيات صدر العمرانية وإمبابة لأماكن عزل.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 09:34 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم البدء فى تجهيز وتحويل مستشفيات صدر العمرانية وإمبابة لأماكن عزل خلال 48 ساعة.

وأضافت «زايد» خلال تصريحات لـ «إكسترا نيوز» أن خلال أسبوع سيتواجد أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفى العمرانية، وسوف يتم البدء بالحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا الآن حتى يتم الانتهاء خلال نهاية الأسبوع.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه مستشفى صدر إمبابة يعمل بطاقة 70 سرير، مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز 80 سرير بـ حميات إمبابة خلال أٍسبوعين ويتضاعف العدد الي 160 سرير.

وأشارت إلى أن المركز القومي المصري الجديد يعتبر نقطة علم وبحث علمي في مجال الحميات والأمراض المعدية وسيكون مركز التحكم في الأمراض المعدية يضم خبراء الأوبئة، بالإضافة الي ضم 200 سرير لضم الرعاية العلاجية.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأعمال الإنشائية للمبنى الجديد الذي يتم تجهيزه ليصبح المركز القومي المصري للتحكم في الأمراض المعدية CDC، وسيكون بمثابة نقطة بحث علمي كبير في مجال الوبائيات والأمراض المعدية، الذي سيتم افتتاحه خلال الأسابيع القادمة وسوف يضم 200 سرير لتقديم كافة خدمات الرعاية الطبية للمواطنين كما سيضم معامل بحثية وخبراء كل من الوبائيات والأمراض المعدية والبحث العلمي.

و تفقدت وزيرة الصحة ظهر اليوم، الأحد، مستشفيات "صدر العمرانية، حميات إمبابة، وصدر إمبابة"، استكمالًا لجولاتها التي بدأتها أمس، السبت، للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والأعمال الإنشائية لمستشفيات الحميات والصدر. 
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