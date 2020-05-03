ضوابط فتح مطاعم الفنادق والبلاجات.. خالد العناني يكشف آليات الحكومة لعودة السياحة الداخلية.. فيديو

علق وزير السياحة والآثار، خالد العناني، على اشتراطات الدولة لعودة السياحة الداخلية تدريجيًا، قائلًا إن "الاشتراطات ليست محلية بل تخضع لضوابط منظمة الصحة العالمية لقطاع الضيافة التي صدرت في 31 مارس الماضي، وعلمنا خلال شهر كامل على تنسيق تفعيل هذه الضوابط مع وزارتي الصحة والطيران واتحادات شركات السياحة والفنادق كاشفًا أن الفنادق بالفعل الآن بوسعها إعادة الفتح بنسب تشغيل 25% الآن".





وأضاف الدكتور خالد العناني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، أن الوزارة استكملت تفعيل الضوابط لتشمل مطاعم الفنادق والبلاجات في المدن الساحلية وهكذا أعداد العاملين اضافة للاليات فحص العاملين في المناطق السياحية والطيران أيضًا.





وتابع الوزير، "كل فندق يرغب في إعادة الفتح في منتصف مايو الان لن يتم ذلك على (مزاجه) بل سيتقدم عبر " أبلكيشن " أو وثيقة يجب عليه تعبئتها تؤكد إلتزامه بالاشتراطات ومن ثم ستتوجه لجنة من الصحة والوزارة للتأكد من تفعيل الاشتراطات ومن ثم السماح له بممارسة العمل عبر استقبال السياحة الداخلية.





وكشف عن أن باكورة الافتتاح لاي فندق تشمل نسبة تشغيل 25% فقط حتى مرور فترة الأعياد حتى 31 مايو ومن ثم المنشأة التي سيثبت جديتها خلال هذه الفترة في التعامل مع الإجراءات الاحترازية والضوابط سيسمح لها اعتبارًا من الأول من يونيو أن ترفع طاقتها الاستيعابية حتى نسبة 50%.



