بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم

بعد تصريح الفنان

هشام سليم

الذى تحدث بجرأة شديدة عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن،

مساء اليوم الأحد، ضيفًا على