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مرأة

بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
بعد تصريح الفنان  هشام سليم  الذى تحدث  بجرأة شديدة عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن،  مساء اليوم الأحد، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي فى برنامجها "شيخ الحارة".

تداول بعض رواد السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعه من الصور لابنه  الفنان هشام سليم، لذا ننشر لكم مجموعه من الصور لتعرف على ابنة الفنان هشام سليم .

وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.

وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".

وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".
بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم
بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم
بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم
بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم
بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم
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