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توك شو

الديهي يرد بعنف علي دعوة "البرادعي" الصلح مع الإخوان.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:58 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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اسراء صبري
علق الإعلامي نشأت الديهي، علي تغريدة نشرها الإخوانى السابق "البرادعي"عبر صفحته ، قال خلالها "لمن يتسأل من أين نبدأ وكيف نتعامل مع الأحداث بصدق وشفافية منذ 2011 حتى الآن، ماذا حدث للمادة 241 من الدستور، وأكمل "الديهي" أن المادة تنص على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".

وتابع نشأت الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع علي قناة "TeN"، أن "البرادعي" يدعو للمصالحة نيابة عن الإخوان، متابعا: " اقول للبرادعي طظ في حضرتك وفي الإخوان من أول المرشد لأصغر كلب في الإخوان".

وأضاف موجها حديثة  للبرادعي: "لا تصالح مع الإخوان،متابعا:مفيش حاجة في الكون اسمها عدالة انتقالية أو عدالة انتقائية أو عدالة لحظية، أو انتقامية، وإنما هناك عدالة مطلقة.

ووجه "الديهي" حديثة إلي "البرادعي"، وأنت لا تفهم في العدالة والاخلاق ولا الوطنية،متابعا: عليك أن تخرس وأنت بعت من زمان وقبضت الثمن من أيام العراق".

وأختتم قائلا:"إن لم تستحي فاصنع ما شئت".

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