إسرائيل السبب.. محمود وادي يكشف سبب رحيله عن الزمالك.. ويؤكد: عبد الله السعيد أفضل لاعب ..فيديو

أكد محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، أنه انضم إلى نادي الزمالك في قطاع الناشئين عام 2013، بعدما خاض اختبارات تحت إشراف الراحل مجدي السيد، وقدم مستوي مميزا، ولكن التعاقد لم يكتمل.
وقال محمود وادي، أثناء لقائه التلفزيوني بفضائية "أون تايم سبورتس"، "قمت بتوقيع العقد، وحصلت على إذن من إدارة الزمالك بالسفر مع والدتي إلى فلسطين لقضاء عيد الفطر، ولكني لم أستطع العودة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف الدوري المصري في ذلك الوقت".
وأكد محمود وادي، أنه ينتمي إلي النادي المصري ويحترم جماهيره، مضيفا أنه يتمنى الانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية"، قائلا "انتقالي لأي نادٍ لن يتم إلا بموافقة النادي المصري".
وتابع محمود وادي "أعرف قيمة منتخب مصر والأهلي والزمالك منذ الطفولة".
وأتم "عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مصر، ومصطفي محمد لاعب الزمالك أفضل مهاجم في الوقت الحالي".