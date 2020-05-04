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أخبار العالم

ترامب: لقاح كورونا سيكون متوفرا نهاية العام الجاري

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بنهاية العام الجاري، وذلك في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.


وأكد مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة "إن بي سي نيوز"، أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير 14 نوعا على الأقل من اللقاحات ضد فيروس كورونا على التوازي، في إطار مشروع "سرعة الصوت" من أجل الحصول على لقاح لإنهاء فيروس "كوفيد 19".

وقال المصدر، إنه تم تخفيض عدد اللقاحات الجاري العمل على تطويرها من 93 إلى 14 فقط، وذلك من أجل اختصار الوقت والجهد.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق عن إطلاق  مشروع "سرعة الصوت" بهدف تقليص الوقت اللازم للتوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا والحصول على 100 مليون جرعة من هذا اللقاح قبل نهاية العام.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 67155 والإصابات إلى 1148004.
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