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أخبار العالم

سيول وأمطار غزيرة.. 3 مناطق يضربها طقس عاصف في السعودية

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:16 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

تُشير توقعات الطقس على أجزاء متفرقة على المملكة العربية السعودية إلى وجود تقلُبات جوية مصحوبة بنشاط كبير ومثيرة للغبار والأتربة في مناطق واسعة اعتبارًا من يوم الإثنين.


وأصدر النظام الآلي للإنذار المُبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات مُتقدمة بهطول أمطار وتساقط للبرد وجريان للسيول، (الإثنين)، بأجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.


وبّين النظام أن منطقة مكة المكرمة وتحديدًا الخرمة والمويه وتربة ورنية ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، وكذلك تساقط للبرد وجريان للسيول مصحوبة بشبه انعدام في الرؤية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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