سلطانة المعز الحلقة 10.. الشرطة تجد قطعة أثار في منزل غادة عبد الرازق

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل " سلطانة المعز "، العديد من الأحداث المشوقة، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة العديد من التفاصيل الأخرى للجمهور.





كشفت الأحداث أن محمود عبد المغني، زوج غادة عبد الرازق "سلطانة" هو الذي قتل شقيقها سلام، وإنه مازال يخطط لفعل المزيد من التصرفات العدوانية تجاههم.





كما إكتشف محمود عبد المغني، أن غادة عبد الرازق، تتصنت عليه، الامر الذي جعله تحدث بشكل جيد عنها كي تصدقه، لكنها مازالت تبحث خلفه.





بينما قامت الشرطة بتفتيش منزل "سلطانة" لتجد لديها قطعة أثار مخبئة في الخزنة، كانت قد خبئتها كدليل إدانة لمن قامو بخطف الفتى من الحارة، ويبدو أن الأمر مدبر من محمود عبد المغني.





"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.





