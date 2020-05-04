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سيارات

تعرف على مواصفات نيسان إكس تريل 2021 الجديدة

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تسربت خلال الفترة الماضية بعض الصور للسيارة نيسان اكس تريل 2021 ، التى اعلنت الشركة عن تاخر انتاجها خلال الفترة القادمة بسبب الاوضاع التى يمر بها العالم وتعرضه للوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

وها نحن تصل الينا بعض التفاصيل الجديدة حول الكروس أوفر المدمجة الجديدة، حيث تم الكشف عن أرقام القوة وصرفية الوقود بتحسينات طفيفة في كليهما.

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وتستمد اكس تريل الحالية قوتها من محرك 2.5 لتر رباعي الأسطوانات يولد قوة 170 حصان وعزم دوران يبلغ 237 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقول التقرير أن اكس تريل الجديدة ستحصل على قوة 180 حصان و249 نيوتن.متر من عزم الدوران .

 ونتوقع أن تستخدم السيارة القادمة نسخة محدثة من المحرك الحالي ، و أيضًا أن تحصل السيارة على صرفية وقود أفضل، لترتفع من 8.11 لتر لكل 100 كم، إلى 7.84 لتر لكل 100 كم، وهذا في الإصدار غير الهجين.

و يذكر أن نيسان أوقفت مؤخرًا اكس تريل هايبرد، لذلك لا نتوقع أن تعود قريبًا أو ربما لا تعود مرة أخرى، وكان من المفترض أن يتم الكشف عن اكس تريل الجديدة في معرض نيويورك للسيارات الشهر الماضي، لذا، لا نعلم بعد موعد الكشف الرسمي عن الكروس اوفر لأول مرة رسميًا.

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