دعما لاستقرار الفريق.. الوحدة السعودي يضع خطة لمنع رحيل نجومه

وضع نادي الوحدة السعودي، خطة عاجلة، للحفاظ على مسيرة الفريق الأول الناجحة، خلال الفترة القادمة.





ويقدم الوحدة، مستوى مبهر، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، باحتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين.





ووفقًا لصحيفة "الوطن" السعودية، تبحث إدارة الوحدة، مع أعضاء الشرف، توفير مبلغ 50 مليون ريال، خلال الفترة القادمة.





وأشارت الصحيفة، إلى أن الهدف من جمع هذا المبلغ، هو تجديد عقود أبرز نجوم الفريق الأول المحترفين، ومنع انتقالهم إلى الأنديىة المنافسة، والتي قدمت عروضا مغرية لهم.





جدير بالذكر أن ثنائي الوحدة، الفرنسي يوسف نياكات، والبرازيلي أنسيلمو دي موراييس، يعدان الهدف الأبرز لأكبر الأندية السعودية والخليجية، فس الصيف القادم.