ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد مصمم على التعاقد مع إدواردو كامافينجا نجم رين الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسيبدأ المفاوضات مع ناديه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.
وادعت صحيفة ليكيب الفرنسية قبل يومين أن كامافينجا لن يرحل عن صفوف رين بعد أن تأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدة أنه كان هناك اتفاقًا بين اللاعب والنادي بالبقاء لموسم آخر في حال حدوث ذلك.
لكن بحسب صحيفة آس الإسبانية، يعلم ريال مدريد جيدًا أنه لا يوجد أي بند في عقد صاحب 17 عامًا ينص على استمراره لموسم آخر إن تأهل رين إلى دوري أبطال أوروبا، كما أنه لا يوجد أي اتفاق شفهي بين النادي الفرنسي واللاعب، وهذا ينفي التقارير الصحفية الصادرة من فرنسا.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النادي الملكي بدأ بالفعل اتصالاته مع كامافينجا لمناقشة انتقاله إلى ملعب سانتياجو برنابيو، وتدخل بالصفقة جوني كالافات مدير الشؤون الدولية في النادي الملكي، والذي كان مهندسًا للعديد من الصفقات المهمة مثل التعاقد مع كاسيميرو وفيدريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور.