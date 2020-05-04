مدارس القاهرة تستعد لـ استلام أبحاث الطلاب بهذه الإجراءات .. تفاصيل

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تعليمات رسمية لجميع الادارات التعليمية بشأن عملية استلام المشروعات البحثية من طلاب المدارس.

حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على جميع المدارس اتباع تعليمات الوزارة بشأن الابحاث لجميع المراحل (من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي ).





وحذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، المدارس من أنه ممنوع جمع اي مبالغ مالية تحت اي مسمى ، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.









وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على مراعاة عدم التزحم والتجمعات داخل المدارس ، واعداد اماكن استقبال تليق بأولياء الامور.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سوف يتم تشكيل لجان استلام للابحاث بجميع المدارس تحت رئاسة و مسئولية مدير المدرسة ، على أن يتم عمل لجنة لكل صف دراسي.





ويبدأ العمل بذلك طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم من يوم السبت 9 مايو 2020 إلى السبت 16 مايو 2020 .





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وكلفت مديرية التربية والتعليم المدارس بعمل جدول معلن داخل كل مدرسة لتسليم الابحاث على أن يبدأ الاستلام من 9 صباحا حتى 2 بعد الظهر.





كما تم التشديد على تفعيل تشكيل كنترول المدرسة لتجميع وتسجيل وسلسلة الابحاث طبقا للأكواد .





ويتم تجميع الابحاث يوميا بكنترول المدرسة طبقا للتسلسل المعمول به بأكواد الطلاب (عمل محضر تسليم لكنترول المختص) ، وسيتم استلام الابحاث طبقا للاستمارة المرفقة ، مع التأكيد على عدم ربط الابحاث بسداد المصروفات طبقا لتعليمات الوزارة.





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.





وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.





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وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.





خطوات التسليم الورقي:





١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.





٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.





٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.





٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠









خطوات التسليم الإلكتروني:





١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF





٢- قم بتسمية ملف الــ PDF كالآتي:





إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)





وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.









٣- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.





٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"





٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.





٦- قم برفع ملف الــ PDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).





٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".



