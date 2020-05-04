رونالدو يستعد للعودة إلى إيطاليا خلال ساعات

يستعد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو،نجم فريق يوفنتوس، للعودة إلى إيطاليا، خلال الساعات المقبلة، بعدما

سمحت الحكومة الإيطالية لفرق الكالتشيو، باستئناف التدريبات الفردية.

ووفقًا لصحيفة " كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن طائرة رونالدو الخاصة، هبطت في مدينة فونشال، عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية، التي يعيش فيها "الدون"، بعد أن كانت متوفقة في العاصمة الإسبانية "مدريد" بسبب تعليق حركة الطيران المفروضة في إسبانيا والدول، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وهبطت طائرة النجم البرتغالي في وقت سابق من اليوم، و من المرجح أن يعود لإيطاليا في الساعات المقبلة.







