رونالدو يستعد للعودة إلى إيطاليا خلال ساعات

يستعد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو،نجم فريق يوفنتوس، للعودة إلى إيطاليا، خلال الساعات المقبلة، بعدما سمحت الحكومة الإيطالية لفرق الكالتشيو، باستئناف التدريبات الفردية.
ووفقًا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن طائرة رونالدو الخاصة، هبطت في مدينة فونشال، عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية، التي يعيش فيها "الدون"، بعد أن كانت متوفقة في العاصمة الإسبانية "مدريد" بسبب تعليق حركة الطيران المفروضة في إسبانيا والدول، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وهبطت طائرة النجم البرتغالي في وقت سابق من اليوم، ومن المرجح أن يعود لإيطاليا في الساعات المقبلة.
ومن المقرر، أن يقضي اللاعبون القادمون من الخارج أسبوعين جديدين بالعزل الصحي، عند العودة لإيطاليا، فيما سيتمكن اللاعبون المتواجدون هناك من اللحاق بالتدريبات بشكل طبيعي.
وكان رونالدو قد غادر إلى البرتغال، للاطمئنان على والدته ماريا دولوريس أفيرو، التي تعرضت لسكتة دماغية أول مارس الماضي 2020، قبل أن يدخل الحجر صحي لمدة 14 يومًا، بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روجاني بفيروس كورونا، وتعافى مؤخرًا.