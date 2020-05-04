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تعليم

ثاني حالة بالجامعة ..الأزهر تنعي الدكتور محمود هنداوي بعد وفاته بكورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:49 ص
الدكتور محمود هنداوي
الدكتور محمود هنداوي
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محمد شحتة
تقدمت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات، بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المغفور له الدكتور محمود الهنداوي الأستاذ بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، جراء اصابته بفيروس كورونا.

ودعت جامعة الأزهر ، المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

وتابعت: ونظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد ينتهى العزاء على تشيع الجنازة،  ونسألكم الفاتحة على روح الفقيد .

وفاضت روح الطبيب الأزهري، إلى بارئها جراء إصابته بفيروس كورونا ، حيث خالط أحد المصابين بالفيروس أثناء تأدية عمله.

وفاة أحمد اللواح أول طبيب أزهري
نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد، احمد اللواح، الذي وافته المنية الإثنن 30 مارس، من جراء إصابته بفيروس كورونا، أثناء تأدية واجبه المهني.

وقال فضيلة الإمام الأكبر: "ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الأستاذ الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني، ننعى بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان".

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد نعت الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين 30 مارس، عن عمر يناهز 57 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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