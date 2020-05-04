ثاني حالة بالجامعة ..الأزهر تنعي الدكتور محمود هنداوي بعد وفاته بكورونا

وتابعت: ونظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد ينتهى العزاء على تشيع الجنازة، ونسألكم الفاتحة على روح الفقيد .

وفاضت روح الطبيب الأزهري، إلى بارئها جراء إصابته بفيروس كورونا ، حيث خالط أحد المصابين بالفيروس أثناء تأدية عمله.

وفاة أحمد اللواح أول طبيب أزهري

نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد، احمد اللواح، الذي وافته المنية الإثنن 30 مارس، من جراء إصابته بفيروس كورونا، أثناء تأدية واجبه المهني.





وقال فضيلة الإمام الأكبر: "ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الأستاذ الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني، ننعى بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان".





وكانت وزارة الصحة والسكان، قد نعت الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين 30 مارس، عن عمر يناهز 57 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



