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فن

قصة انفصال محمود كهربا عن شقيقة نجمة مسرح مصر .. تفاصيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:10 ص
محمود كهربا وشقيقة
محمود كهربا وشقيقة اسراء عبد الفتاح
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أحمد إبراهيم
أثار اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، حالة من الجدل الواسع فور قراره بحذف اسم خطيبته نورهان عبد الفتاح شقيقة نجمة مسرح مصر "إسراء"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "نستجرام".

وجاء قرار محمود كهربا بحذف اسمها بعد ظهورها فى برنامج رامز مجنون رسمي، والذي يقدمه رامز جلال عبر قناة "mbc مصر". 

وجاء رد فعل نورهان على هذا الامر بحذف اسمه ايضا من حسابها على انستجرام وهو ما يؤكد انفصالهما وفسخ الخطوبة. 

وحتى الآن لم يتأكد خبر انفصال كهربا ونورهان من عدمه، فعلاقتهما بشكل عام يشوبها الغموض، فرغم إعلان ارتباطهما في شهر فبراير الماضي إلا أنهما لم ينشرا أيًا من الصور التي تجمعهما سويًا عبر حساباتهما على مواقع التواصل.
قصة انفصال محمود كهربا عن شقيقة نجمة مسرح مصر .. تفاصيل
قصة انفصال محمود كهربا عن شقيقة نجمة مسرح مصر .. تفاصيل
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