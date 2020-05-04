صورة جديدة تفضح فبركة رامز مجنون رسمي

حالة كبيرة من الجدل، تثار بين الحين والآخر حول حقيقة فبركة برنامج المقالب « رامز مجنون رسمي » للفنان رامز جلال ، وبرامجه بشكل عام من هذه النوعية، فتارة تظهر أدلة تشكك في هذا، وتارة يخرج عدد من الفنانين يؤكدون الفبركة، وآخرون ينفون.





وفي هذه المرة، كشف صورة للفنانة أمينة خليل، والتي كانت ضيفة في رابع حلقات «رامز مجنون رسمي»، عن شكوك حول فبركة المقلب، إذ ظهرت «أمينة» تضحك، وهي مقلوبة بالكرسي، عكس رد الفعل الطبيعي في هذه الحالة، إن لم تكن على معرفة سابقة بما سوف يحدث.





و وقع الفنان السوري باسم ياخور، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الأحد والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.



