مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار بسيناء غدا

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار التابع لوزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة من ٤ مايو وحتى ٥ مايو ٢٠٢٠ إلى:-



يوم ٤ مايو:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

يوم ٥ مايو:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على شمال سيناء.

يوم ٦ مايو:

من المتوقع عدم سقوط أمطار



جدير بالذكر أن خبراء هيئة الأرصاد،يتوقعون أن يشهد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا طقس مائل للحرارة غائم جزئى، كما يسود طقس معتدل غائم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد مشمس.