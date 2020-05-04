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محافظات

محافظ المنوفية: تفعيل دور المراكز التكنولوجية فى إصدار تراخيص البناء

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:18 م
اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
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محمد امين
عقد  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة تفعيل دور المراكز التكنولوجية وطرق وآليات إصدار تراخيص البناء المميكنة من خلال تطبيق منظومة المراكز التكنولوجية ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة واللواء محمد عزي مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والوفد المرافق له ، ومدير إدارة تطوير المراكز التكنولوجية بالديوان العام .

وخلال الاجتماع  تم مناقشة آليات وتفعيل منظومة المراكز التكنولوجية لدعم العمل بالمنظومة الإلكترونية لتقديم الخدمات بشكل آمن للمواطنين وإضافة مميزات جديدة على أداء الخدمة  من خلال استعلام المواطن عن موقف أداء الخدمة الخاصة به والإجراءات التي تم اتخاذها وخاصة فيظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، هذا  ويتم مراقبة المراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن  لمتابعة  آلية العمل والوقوف على الطلبات المقدمة وسرعة الإستجابة لها بما يضمن حقوق المواطنين والحصول على الخدمة بشكل أسرع وأفضل

 يأتي هذا في إطار المشروع القومى الذى تتبناه وزارة التخطيط لرفع كفاءة  أداء الجهاز الإدارى للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية .

وأوضح محافظ المنوفية عن وجود عدد 11مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظة وتم تطوير 7 مراكز تكنولوجية  وربطها على المنظومة الجديدة وجارى تجهيز 4 مراكز  تكنولوجية خلال العام الحالى، مشيرًا إلى أن التطبيق الجديد للمراكز التكنولوجية  يتيح العديد من الخدمات ليصل عدد الخدمات المقدمة للمواطنين لـ 61 خدمة  متنوعة من خلال الموبايل أبليكشن في نهاية شهر يونيو القادم بالإضافة إلى خدمات المراكز التكنولوجية ، كما وجه المحافظ بسرعة تدريب العاملين خلال الأسبوع القادم بالمراكز التكنولوجية والوحدات الحسابية بالمراكز  للارتقاء بمنظومة العمل و تقديم الخدمة بشكل أيسر.

ومن جانبه أكد  المحافظ أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات فى وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية  .
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