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محافظات

توريد 59 ألف طن قمح للصوامع والشون بالمنيا

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:09 م
توريد 59 الف طن من
توريد 59 الف طن من القمح للصوامع المنيا
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أيمن رياض

اعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم نحو ( 59687 طن و 414 كيلو جرام) بنطاق دائرة المحافظة، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.


وأكد محافظ المنيا، ضرورة متابعة الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

 

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين


إلى جانب تذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول ، باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.

 

وأكد المحافظ على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوي المحافظة، واعداد تقارير المرور والمتابعة أولا بأول في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال أية عقبات.

من جانبه قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان، وأشار إلى أن المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.

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