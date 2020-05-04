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مرأة

علاقة خطيرة بين نقص فيتامين D وفيروس كورونا المستجد

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:16 م
كورونا
كورونا
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آلاء حسن
مع ‏انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة اعداد المصابين، كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن دراسة تظهر علاقة فيتامين D بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت سهام سوقية، خلال منشور لها، أن الدراسة أظهرت ان الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين D هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت استشاري التغذية العلاحية، أن هناك علاقة عكسية بين نقص فيتامين D وارتفاع خطر الاصابة بفيروس كورونا والوفاة.

وتابعت أن الدراسة نصحت بتناول فيتامين D في حالة وجود نقص وخاصة عند كبار السن وتحدد جرعات فيتامين D والمدة على حسب تحاليل كشف النسبة.
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