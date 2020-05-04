علاقة خطيرة بين نقص فيتامين D وفيروس كورونا المستجد

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة اعداد المصابين، كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن دراسة تظهر علاقة فيتامين D بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت سهام سوقية، خلال منشور لها، أن الدراسة أظهرت ان الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين D هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت استشاري التغذية العلاحية، أن هناك علاقة عكسية بين نقص فيتامين D وارتفاع خطر الاصابة بفيروس كورونا والوفاة.
وتابعت أن الدراسة نصحت بتناول فيتامين D في حالة وجود نقص وخاصة عند كبار السن وتحدد جرعات فيتامين D والمدة على حسب تحاليل كشف النسبة.
وأوضحت سهام سوقية، خلال منشور لها، أن الدراسة أظهرت ان الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين D هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت استشاري التغذية العلاحية، أن هناك علاقة عكسية بين نقص فيتامين D وارتفاع خطر الاصابة بفيروس كورونا والوفاة.
وتابعت أن الدراسة نصحت بتناول فيتامين D في حالة وجود نقص وخاصة عند كبار السن وتحدد جرعات فيتامين D والمدة على حسب تحاليل كشف النسبة.