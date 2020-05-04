محافظ المنوفية: سلع غذائية ومطهرات للمضارين من فيروس كورونا

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقد خلالها عدد من منازل أسر العزل المنزلى بقرية ميت عافية التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم لتقديم كل أوجه الاحتياجات والمتطلبات الضرورية، وكذا التأكد من تنفيذ إجراءات العزل والإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، رافقه محمد موسى نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.





يأتي هذا فى إطار خطة محافظة المنوفية لدعم تلك الأسر وتقديم كل أوجه الرعاية اللازمة لهم.





وقام المحافظ بتوزيع كراتين تضم مواد غذائية بالإضافة إلى مطهرات وكمامات طبية على أسر العزل المنزلى بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، للوقوف بجانبهم فى تلك الظروف الراهنة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.







وأكد محافظ المنوفية، دعمه المستمر للأسر الأولى بالرعاية والمتضررين من فيروس كورونا، موضحًا استمرار المتابعة الدورية لتلك الأسر للاطمئنان عليهم والوقوف على مدى صحتهم وتلبية احتياجاتهم.





ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكل ربوع المحافظة وخاصة المناطق التي تم رصد بها إصابات واتخاذ كل الإجراءات الأمنية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل المنزلى للحد من انتشار العدوى بين المواطنين.