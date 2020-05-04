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أخبار البلد

الأعلى منذ سنوات..رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين موقف توريد القمح

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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محمود مطاوع

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريد محصول القمح حتى الآن، وذلك في اجتماع مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية. 

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي مصيلحي أن معدل توريد القمح هذا العام هو الاعلى منذ عدة سنوات سابقة، حيث تم حتى الآن توريد مليون وربع المليون طن، مُشيرا إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120ألف طن. 

وأوضح وزير التموين أن وزارة المالية أتاحت حتى الآن 5.2 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين الذين يوردون محاصيلهم من القمح، حيث يتم دفع المستحقات للجهات المُسوقة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ووجه الوزير الشكر لمحافظ البنك المركزى الذى وافق على استثناء الشركات العاملة فى مجال تسويق القمح من حدود السحب والإيداع المُعلنة، كما تم ايضًا استثناء التجار الذين يتم التعامل معهم، كما توجه الوزير بالشكر لكل العاملين فى لجان استلام القمح، والذين يستكملون عملهم يوميًا بعد الإفطار حتى الحادية عشرة مساء، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين فى هذه اللجان والمترددين على أماكن استلام القمح.
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