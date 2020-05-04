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مرأة

جددي سحورك .. طريقة عمل فلفل محشي بالجبن من الشيف غادة عاطف

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يحتار الافراد في اعداد وجبة السحور دائما لذلك تحتاج سفرتك للتجديد والابتكار واليكم طريقة عمل فلفل محشي جبن من الشيف غادة عاطف.

المقادير
4 عدد بيضة
4 عدد فلفل أخضر حلو
3 معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم ناعم)
2 عدد طماطم (مخلية من القلب ومقطعة صغير)
2 معلقة كبيرة زيت
1 رشة ملح
1 كوب لحمة مفرومة
1 كوب جبنة موزريلا
1 عدد بصلة مفرومة
1 رشة فلفل اسود مطحون
½ كوب مشروم (مفروم خشن)

خطوات عمل فلفل محشي جبن

- فى طاسة على النار نضع الزيت والبصل واللحم ونقلب حتى يذبل.

- ثم نضيف المشروم ونقلب نضيف الطماطم ونقلب ثم تترك على النار حتى تنشف ماؤها تماما ثم ترفع من على النار وتتبل بالملح والفلفل.

- ننزع عنق الفلفل ويغسل جيدا ثم يجفف تماما ويرص فى بايريكس مدهون بالزيت.

- ثم نوزع الخلطة المعدة سابقا على وحدات الفلفل ثم نكسر بيضة فوق كل حبة من الفلفل.

- ثم نوزع فوقها الجبن والبقدونس توضع فى الفرن لحين أن ينضج البيض تقدم ساخنة بالهنا والشفا.
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