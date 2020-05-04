جددي سحورك .. طريقة عمل فلفل محشي بالجبن من الشيف غادة عاطف

يحتار الافراد في اعداد وجبة السحور دائما لذلك تحتاج سفرتك للتجديد والابتكار واليكم طريقة عمل فلفل محشي جبن من الشيف غادة عاطف.
المقادير
4 عدد بيضة
4 عدد فلفل أخضر حلو
3 معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم ناعم)
2 عدد طماطم (مخلية من القلب ومقطعة صغير)
2 معلقة كبيرة زيت
1 رشة ملح
1 كوب لحمة مفرومة
1 كوب جبنة موزريلا
1 عدد بصلة مفرومة
1 رشة فلفل اسود مطحون
½ كوب مشروم (مفروم خشن)
خطوات عمل فلفل محشي جبن
- فى طاسة على النار نضع الزيت والبصل واللحم ونقلب حتى يذبل.
- ثم نضيف المشروم ونقلب نضيف الطماطم ونقلب ثم تترك على النار حتى تنشف ماؤها تماما ثم ترفع من على النار وتتبل بالملح والفلفل.
- ننزع عنق الفلفل ويغسل جيدا ثم يجفف تماما ويرص فى بايريكس مدهون بالزيت.
- ثم نوزع الخلطة المعدة سابقا على وحدات الفلفل ثم نكسر بيضة فوق كل حبة من الفلفل.
- ثم نوزع فوقها الجبن والبقدونس توضع فى الفرن لحين أن ينضج البيض تقدم ساخنة بالهنا والشفا.
المقادير
4 عدد بيضة
4 عدد فلفل أخضر حلو
3 معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم ناعم)
2 عدد طماطم (مخلية من القلب ومقطعة صغير)
2 معلقة كبيرة زيت
1 رشة ملح
1 كوب لحمة مفرومة
1 كوب جبنة موزريلا
1 عدد بصلة مفرومة
1 رشة فلفل اسود مطحون
½ كوب مشروم (مفروم خشن)
خطوات عمل فلفل محشي جبن
- فى طاسة على النار نضع الزيت والبصل واللحم ونقلب حتى يذبل.
- ثم نضيف المشروم ونقلب نضيف الطماطم ونقلب ثم تترك على النار حتى تنشف ماؤها تماما ثم ترفع من على النار وتتبل بالملح والفلفل.
- ننزع عنق الفلفل ويغسل جيدا ثم يجفف تماما ويرص فى بايريكس مدهون بالزيت.
- ثم نوزع الخلطة المعدة سابقا على وحدات الفلفل ثم نكسر بيضة فوق كل حبة من الفلفل.
- ثم نوزع فوقها الجبن والبقدونس توضع فى الفرن لحين أن ينضج البيض تقدم ساخنة بالهنا والشفا.