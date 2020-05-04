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حوادث

شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المسئول مخزن مواد غذائية بالسلام ثان، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (10 أطنان زيت طعام - 1 طن طحينة - 600 كيلو جرام زيت حار) جميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط المسئول شركة مواد غذائية بالساحل، لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الشركة على (1,750 طن أرز – 1,500 طن سكر - 750 كيلوجرام فول - 700 كيلو جرام مكرونه - 600 كيلو جرام ملح طعام) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط مسئول مخزن أدوات كهربائية بالساحل، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (1000 قطعة مفتاح كهربائى -  1500 لمبة كهربائية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 

وأخيرا تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة نقل مزودة بفنطاس قيادة أحدهما داخل محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول وعثر بداخل السيارة على كمية من المواد البترولية 8000 لتر بنزين أوكتين 80 مُدعم.

وبمواجهتهما إعترفا بتجميع المواد البترولية المدعمة داخل السيارة حيازتهما بقصد إعادة بيعها لأصحاب المحاجر بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات
شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات
شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات
شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات
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