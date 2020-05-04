AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إجراء جديد من وزارة الصحة بشأن مرضى كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:22 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالي
عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل؛ للاطمئنان إلى الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وأشادت وزيرة الصحة، بأداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، وكان ذلك في إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافىً.

وأضاف أنه تم تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632  حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 436 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 189 حالة جديدة مصابة بكورونا ووفاة 11.. خروج 89 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي.. وإجمالي المصابين في مصر 3333 و250 وفاة

إصابة 7 من الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعي بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 248 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و20 حالة وفاة

الصحة: ارتفاع الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 1602 حالة

مستشفى عزل إسنا يسجل أكبر عدد متعافين من كورونا خلال يوم.. صور

الصحة: تسجيل 348 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

ترشيحاتنا

الناس كلت وشي .. وفاء عامر لشقيقتها: منك لله .. وآيتن ترد

موعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان.. ودعاء الإفطار

بعد تحول ابنة هشام سليم لذكر .. كيف تتعامل مع ابنك العابر جنسيا بشكل سليم

تعرف على أجر إفطار الصائم في رمضان.. فيديو

بالمستندات.. ننشر الإجراءات المقرر تطبيقها بالمدارس لضمان نزاهة عمليات استلام وتقييم وإعلان نتائج أبحاث الطلاب

إنا أعطيناك الكوثر.. علي جمعة يكشف معنى لا يعرفه كثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا

شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات