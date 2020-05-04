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تعليم

كل ما تريد معرفته عن إجراءات إعلان نتائج الطلاب بعد تطبيق نظام الأبحاث

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:16 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم ، الإجراءات التي سيتم اتباعها لــ  اعلان نتيجة العام الدراسي للطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية خلال الفصل الدراسي الثاني .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي، تعلن نتيجة العام الدراسية اسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة ، وذلك في موعد اقصاه اسبوع من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية.


وأضافت وزارة التربية والتعليم : بالنسبة للشهادة الاعدادية ، تعلن النتيجة بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من اعمالها وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها من المحافظ.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيا وقدموا أبحاثا، فستعلن النتيجة بعد تقدير المشروعات البحثية في مدة اقصاها اسبوعين من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتولى مدير التعليم العام في كل مديرية تعليمية ، إعداد تقرير إلكتروني عن كل مرحلة (تسليم المشروعات البحثية ، تقدير المشروعات ، إعلان النتيجة ) لكل مدرسة ، وذلك لرفعها لوزارة التربية والتعليم.
كل ما تريد معرفته عن إجراءات إعلان نتائج الطلاب بعد تطبيق نظام الأبحاث
كل ما تريد معرفته عن إجراءات إعلان نتائج الطلاب بعد تطبيق نظام الأبحاث
كل ما تريد معرفته عن إجراءات إعلان نتائج الطلاب بعد تطبيق نظام الأبحاث
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