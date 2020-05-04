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أخبار العالم

وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى 250 ألف حالة

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:15 م
وفيات فيروس كورونا
وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى الربع مليون حالة
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شيماء مصطفى
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في نبأ عاجل لها بأن إجمالي المتوفين بفيروس كورونا المستجد حول العالم تخطى الربع مليون حالة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 3,609,958، بينما وصل عدد حالات التعافى 1,170,396.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت الاثنين، في مؤتمر المانحين بشأن فيروس كورونا المستجد، أن الدول المانحة تعهدت بتقديم 7,4 مليار يورو (أكثر من 8 مليارات دولار) لتمويل عمليات البحث عن لقاح للفيروس.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، منح بلاده 850 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير لقاح، مشددا على ضرورة "مشاركة اللقاح عند الحصول عليه مع كافة دول العالم".

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تقدم 500 مليون دولار لدعم مبادرات إيجاد لقاح للفيروس.

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فأوضحت أن بلادها ستساهم بـ572 مليون دولار، لدعم جهود مكافحة "كوفيد-19".

وساهمت إسبانيا أيضا بمبلغ 50 مليون دولار، ومثلها من النرويج "لدعم منظمة الصحة العالمية".

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تقديم 834 مليون دولار للمساهمة في القضاء على كورونا.
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