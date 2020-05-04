مسلسل اللعبة الحلقة 14.. تحد جديد لشيكو وهشام ماجد

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل اللعبة المعروض على قناة إم بي سي مصر، باكتشاف زوجة مازو الذي يجسده هشام ماجد بأنه عاد للعب مرة أخري .





وعلى الجانب الآخر هاتف الشخص المجهول شيكو وهشام ماجد وأعطاهما تحديا جديدا وهو أن يقضيا ليلة في السجن، وعلى الفور بدأ الثنائي في التفكير فيما سيفعلانه من أجل حبسهما.





مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاح.









المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.





يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



