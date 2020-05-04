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أخبار البلد

اختفاء جزء من الشريط النحاسي بضلفتي باب جامع الأمير جمال الدين.. الآثار توضح

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:17 م
الدكتور اسامة طلعت
الدكتور اسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية
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محمد الاسكندرانى
أثناء المرور الدوري لأفراد أمن الآثار ومفتشي آثار منطقة الجمالية تبين لهم اختفاء جزء من الشريط النحاسي المستطيل المثبت بواجهة ضلفتي باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار، والتي تم إضافتها اثناء أعمال الترميم التي تمت بالجامع عام ٢٠٠٠.

وأكد الدكتور اسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، على عدم أثرية هذه القطعة المفقودة.

وأشار الدكتور أسامة إلى انه تم إضافتها اثناء أعمال الترميم، وقد اتخذت منطقة آثار الجمالية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم تحرير محضر بالواقعة .

استكمل انه تم تسليم كاميرات المراقبة للشرطة لتفريغها ومعرفة ملابسات السرقة ومن قام بها وتقوم الأجهزة المختصة بعملها لاستعادة الجزء المفقود.

يذكر ان شيد جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الاستدار سنة ٨١١ هجرية ١٤٠٧ م.
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