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بين الناس

رفع أعمدة الكهرباء المتهالكة.. مطلب أهالى حى مصر الجديدة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن حسن منصور أحمد، والمقيم في حى مصر الجديدة محافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم رفع مخلفات تطوير شارع فريد سميكة بمصر الجديدة وتركها على جانبى الطريق مثل أعمدة الإنارة المتهالكة أمام نادى الطيران.

ويقول فى رسالته : نناشد المسئولين رفع باقى المخلفات حتى يكتمل عملية تطوير شارع فريد سميكة، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01064804186

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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