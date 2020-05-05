أشياء لا تعرفها عن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى "الأشول"

كشفت أستاذة التخاطب نيفين سعود،عن أشياء ام تعرف من قبل فى شخصية الشول وهما الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسري دايما وتكون اقوي بالنسبة لتحكمهم فيها.





وقالت مسعود غالبًا ما يواجه الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى صعوبات في حياتهم اليومية، و لكنهم يعرفون ذلك بالفعل. لكن ، هناك أشياء أخرى قد لا تعرفها عن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى.





12 في المائة فقط من سكان الأرض يستخدمون اليد اليسرى، لكن هذه النسبة تزداد ببطء. على الرغم من أنه تم قبول الشخص الشول او الاعسر، في المجتمع في معظم البلدان لفترة طويلة، إلا أن دولا أخرى لا تزال تنبذهم. لحسن الحظ، هذا التسامح في تزايد، وبالتالي فإن النسبة المئوية للأشخاص الذين يعتمدون على يدهم اليسرى تزداد ببطء.





وذلك نتيجة للتداول بعض الخرافات في عام 1860 كان الاعتقاد السائد بأن الأشخاص العسر لديهم علاقات مع الشيطان.





الاعسر شخص لديه مستوى عالى من الحساسية:





هل أنت أعسر ولديك حساسية في الربيع؟ هذا ليس مفاجئا. يظهر كتاب “الهيمنة الدماغية: المؤسسة البيولوجية” أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى عرضة للإصابة بحساسية تجاه شيء ما 11 مرة أكثر من غيرهم. ولديهم أيضًا 2.5 ضعف فرصة الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.





الشخص الاعسر لديه حساسية للصداع النصفي:





يبدو أن الأشخاص العسر يعانون من الصداع النصفي مرتين أكثر من الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليمنى.





الشخص الاعسر لدية كثرة الحركة اثناء النوم:









قد يتحرك معظمنا اثناء النوم، ولكن تعد هذه الظاهرة أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى وتسمى بظاهرة اضطراب حركة الأطراف الدورية (PLMD). PLMD هو حالة تتحرك فيها الأطراف بشكل لا إرادي أثناء النوم. أظهرت دراسة من عام 2011 أن 94 بالمائة ممن يستخدمون يدهم اليسرى يعانون في بعض الأحيان من هذه الظاهرة، مقارنة بـ 69 بالمائة ممن يستخدمون اليد اليمنى









الشخص الاعسر لديه نسبة ذكاء اعلى :









لاحظ جميعنا ان الشخص الاعسر لدية ذكاء اعلي من الشخص الأيمن، اظهرت دراسة أجريت في عام 2007 أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى يتمتعون بمعدل ذكاء أعلى بشكل عام. لسوء الحظ، لا يوجد تفسير لذلك. لجعل الأمر أكثر إرباكًا، زعمت دراسة أخرى العكس تمامًا في عام 2010













الشخص الاعسر فى الرجال بنسبة اكبر من النساء





أظهرت الفروق بين الجنسين في دراسة أجريت على مستخدمي اليد اليسرى عام 2008 أن نسبة الرجال العسر في كثير من الأحيان أكبر من نسبة النساء. قام الباحثون بفحص بيانات 144 شخصًا أعسرًا ووجدوا أن الرجال يكونون الأغلبية، بنسبة 23 في المائة مقارنة بالنساء.





الشخص الاعسر لدية موهبة تعدد المهام:









تظهر البيانات التي تم جمعها من قبل اتحاد أبحاث إلينوي أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أفضل في تعدد المهام من الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى. يبدو أيضًا أن الأشخاص العسر يمكنهم تذكر الأشياء بشكل أفضل من اولئك الذين يستخدمون اليد اليمنى.





لديه الرؤية أسرع تحت الماء









لا نعلم حقًا كيف تمت هذه الدراسة، ولكن من الواضح أن طبيب أعصاب اكتشف أن رؤية الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى تتكيف بشكل أسرع عندما يكونون تحت الماء من رؤية الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى.





لديه لياقة فى لفة اللسان



