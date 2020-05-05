للنساء.. آثار جانبية خطيرة للإفراط في تناول أدوية الخصوبة

هي أحد أهم الآثار الجانبية التي تحدث للزوجة نتيجة أخذ أدوية الخصوبة التي تساعدها على حدوث الحمل، وخصوصا عند إجراء الحقن المجهري، أو التلقيح الصناعي.

وعلق الدكتور أحمد عاصم استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن الإفراط في تناول ادوية الخصوبة بالنسبة للنساء بدون استشارة طبية قد يتسبب في فرط تنشيط

، وهي الحالة التي تتراوح ما بين البسيطة إلى الشديدة، وتحدث لفئة قليلة من النساء بما يتطلب ضرورة متابعتها بشكل دقيق من قبل الطبيب المعالج عند البدء في أخذ كورس المنشطات المقرر قبل البدء في العملية .