بإطلالة محتشمة.. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذه العباءة

نشرت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام.
خطفت الأنظار جويل مردينيان فى الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت عباءة أنيقة و جذابة من توقيع Sofia D، واتسم التصميم بالنقوشات والرسومات الجذابة التى نالت إعجاب متابعيها على الإنستجرام.
وانتعلت جويل مردينيان فى الصور حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون البيج، فيما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم ذات اللون البرتقالى.
أكملت جويل مردينيان إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل و لكنها اعتمدت على الألوان الترابية الهادئة.
ولفتت جويل مرديان الأنظار خلال أول أسبوع من شهر رمضان بمجموعة متنوعة ومختلفة من الإطلالات التى سيطر عليها طابع الاحتشام ومنحها إطلالة أنيقة مميزة فى نفس الوقت.