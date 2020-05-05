أحمد موسى: التشريع الجديد للبنك المركزي يهدف لنهضة وتطوير القطاع المصرفي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى: إن مجلس النواب ناقش قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بحضور طارق عامر محافظ البنك.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن طارق عامر أكد خلال الجلسة أنهم يحتاجون الى عملية تطوير لكي يتم التعامل بسهولة مع المواطنين.

ونوه أحمد موسى إلى أن التشريع الجديد الخاص بهذا القانون؛ هدفه هو إقامة عملية نهضة وتطوير القطاع المصرفي.

وأوضح أحمد موسى، أن طارق عامر قال إن هذا القانون سيعطي البنك المركزي الحق في محاسبة البنوك بشأن توظيف الودائع الموجودة بداخلها.

وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون هو تسهيل الخدمات البنكية والمصرفية أمام المواطنين واستخدام التعاملات الالكترونية لتكون أكثر من الكاش.