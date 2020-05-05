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رياضة

محمود فتح الله: الونش "شايل قلب".. والزمالك محظوظ بوجود هذا الثنائي.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:27 ص
محمود فتح الله
محمود فتح الله
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محمد رشاد
أشاد محمود فتح الله، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه محمود حمدي الونش في الفترة الأخيرة ضمن صفوف الفريق الأبيض.

وقال فتح الله، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك:" الونش لاعب شايل قلبه.. لا يعرف الدلع ويقدم أداءً رجوليًا في كل المباريات".

وعن محمود علاء قال فتح الله:" أحب هذه النوعية من اللاعبين وأراه أفضل مني".

وأضاف فتح الله :" الزمالك محظوظ بوجود جنش وأبو جبل، وأتوقع عودة جنش بقوة مع عودة النشاط الكروي قريبًا".

وعن أبوجبل قال فتح الله:" هو اسم على مسمى ويستحق الانضمام لصفوف منتخب مصر فى قادم المواعيد لأنه يستحق المنافسة مع الشناوي".
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