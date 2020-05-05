AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زكي عبد الفتاح: الكرة في مصر ماشية بالعلاقات.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:30 ص
زكي عبد الفتاح
زكي عبد الفتاح
Advertisements
محمد رشاد
قال زكي عبد الفتاح مُساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي أن الكرة في مصر خلال الفترة الأخيرة ماشية بالعلاقات ولا تُدار بالمساواة والعدل .

وأردف عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أنه كان لابد من استمرار ضياء السيد في جهاز المنتخب بعد رحيل الأمريكي برادل؛ نظرًا لما قدمه من انضباط بين اللاعبين في المعسكرات ، خاصة وأنه يتمتع بعلاقة طيبة مع اللاعبين .

وأوضح أن السبوبة وراء اختيارات مدربي المنتخبات المصرية وليس بكفاءة المدربين لتولي هذه المسؤلية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر عاد بالسلب على أداء المنتخب وابتعد عن المستوى المميز الذي اعتدنا عليه .

وأضاف ان المنظومة الإدارية تحتاج إلى كوادر مثل حسام غالي وحسني عبد ربه فهما من الكوادر الشابة والمميزة جدًا وفي حالة تواجدهما داخل اتحاد الكرة سيكون لهما دور قوي وفعال خاصة وأنهما يتمتعان بشخصية قوية ولديهما فكر مختلف .

وتابع أنه لا يتمنى تواجد نفس الأسماء السابقة لإنتخابات إتحاد الكرة القادمة ونتطلع لظهور كوادر وأسماء جديدة تضيف للمنظومة من أفكار وخطط جديدة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شو إعلامي.. تراشق لفظي بين عصام الحضري ومدرب حراس منتخب مصر

رد ناري من مدرب حراس مرمى منتخب مصر على اتهامات الحضري

زكي عبد الفتاح يكشف تفاصيل مشاجرته مع إبراهيموفيتش.. ويهاجم حسام البدري.. فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور: سأعتبر الدوري ملغى في هذه الحالة.. الحضري يسخر من زكي عبد الفتاح.. ومدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق

مدرب منتخب مصر السابق: محمد صلاح كان بيجيبلنا لبس التدريب.. فيديو

مدرب منتخب مصر يكشف كواليس السداسية التاريخية أمام غانا

ترشيحاتنا

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

شاهد .. سيارة مرسيدس هدية كريستيانو رونالدو لـ والدته.. صور

أروى في مرمى سهام النقد بسبب بنطلونها في مقلب محمد الشناوي مع رامز جلال.. شاهد

ثلاثة أيام لا يقرب أحد جثته.. الإفتاء توضح سبب عداوة أبو لهب للنبي والمرض الذي مات به

بعد وصلة غزل من الفتيات.. 5 صور لـ محمد الشناوى برفقة زوجته

متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. تعرف على سر خسارة أديل 22 كيلو من وزنها

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

بإطلالة محتشمة.. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذه العباءة