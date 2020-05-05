زكي عبد الفتاح: الكرة في مصر ماشية بالعلاقات.. فيديو

قال زكي عبد الفتاح مُساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي أن الكرة في مصر خلال الفترة الأخيرة ماشية بالعلاقات ولا تُدار بالمساواة والعدل .





وأردف عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أنه كان لابد من استمرار ضياء السيد في جهاز المنتخب بعد رحيل الأمريكي برادل؛ نظرًا لما قدمه من انضباط بين اللاعبين في المعسكرات ، خاصة وأنه يتمتع بعلاقة طيبة مع اللاعبين .





وأوضح أن السبوبة وراء اختيارات مدربي المنتخبات المصرية وليس بكفاءة المدربين لتولي هذه المسؤلية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر عاد بالسلب على أداء المنتخب وابتعد عن المستوى المميز الذي اعتدنا عليه .