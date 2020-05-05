الولايات المتحدة تسجل أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1240 وفاة .





وسجلت بذلك الولايات المتحدة، ما لا يقل عن 1.180.288 حالة إصابة بالفيروس، و68922 وفاة.





وتشمل هذه الأعداد حالات من جميع الولايات الـ 50 ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.





وكشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم حاجز الـ 250 ألف حالة، كما سجل العالم أكثر من 3.5 مليون إصابة.





وكانت معظم الوفيات والإصابات خلال الأيام القليلة الماضية في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية لكن الأعداد تتزايد في بؤر أصغر بأمريكا اللاتينية وأفريقيا وروسيا.



