بدء تخفيف قيود كورونا في العالم.. جرائم تركية جديدة في ليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الاماراتية

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي، والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اتصالًا هاتفيا من أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.





ومن مصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وتكثيف جهود البحث العلمي لتطوير دواء ولقاح لفيروس كورونا.





فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات فضلا عن خروج 70 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.





ومن المغرب، أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية تسجيل 150 حالة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5053 حالة مؤكدة.





كما بدأ في تونس، الرفع الجزئي للحجر الصحي العام في البلاد مع استعادة النشاط في عدد من القطاعات تدريجيًا.





ومن فلسطين، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.





ومن السودان، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، إصابة مساعد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن كوبر.





ودوليا، أعلن سلاح البحرية الأمريكية أن أربعًا من سفنه الحربية أبحرت الاثنين في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية، تأكيدًا على حرية الملاحة في المحيط المتجمّد الشمالي، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، اتهم الجيش الوطني الليبي تركيا بإرسال أسلحة متطورة وتقنيات عسكرية جديدة إلى ميليشيات حكومة الوفاق، في محاولة جديدة لخلق التفوق في المعركة وقلب موازين القوى لصالح قوات الوفاق، وتعطيل تقدم الجيش الليبي نحو وسط العاصمة طرابلس.





كما واصلت إيطاليا، تسجيل انخفاض في وفيات فيروس «كوفيد 19» بعد رصد 195 وفاة و1221 إصابة جديدة بالفيروس، في وقت حذرت تقارير من أن عدد ضحايا الفيروس أعلى بكثير من المدون في البلد التي بدأت في تخفيف إجراءات العزل العام، وسمحت لملايين الموظفين بالعودة إلى أعمالهم، لإنعاش اقتصادها.





وعربيا، عاد الزحام إلى شوارع الأردن، بعد تخفيف قيود كورونا الصارمة، في الوقت نفسه الذي أعادت السلطات الجزائرية غلق أنشطة تجارية لعدم الالتزام بالإرشادات الصحية، ووضعت الحكومة المصرية ضوابط لعودة السياحة والتعايش مع كورونا.





ودوليا، تعهد المشاركون في «مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا»،عبر الفيديو كونفرنس، والذي عقد، رئاسة السعودية رئيس مجموعة العشرين، وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والنرويج؛ ورجال أعمال بتوفير 7.5 مليار يورو (8 مليارات دولار)، لتطوير وإنتاج لقاحات وعلاجات لفيروس «كورونا» ، واعتبرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون در لاين أن المؤتمر «نقطة تحول» في المعركة العالمية ضد الفيروس، وشددت السعودية على أن تكون اللقاحات والعلاجات والأجهزة للفيروس متوفرة. فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تعتزم اقتراض 3 تريليونات دولار في الربع الثاني وهي الأعلى منذ أزمة 2008.





ومن صحيفة الاتحاد، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا إلى 44 ألفًاـ و 483 حالة إصابة مؤكدة.





ومن العراق، أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل 7من قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، كما قتل عناصر من تنظيم داعش وأصيب آخرون في سلسلة هجمات متفرقة شهدتها مناطق متفرقة في مناطق تابعة لمحافظة كركوك شمالي بغداد.



































