AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بدء تخفيف قيود كورونا في العالم.. جرائم تركية جديدة في ليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الاماراتية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي، والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري. 

البداية من صحيفة البيان، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اتصالًا هاتفيا من أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة. 

ومن مصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التعاون والتضامن الدولي من أجل الاستجابة الفاعلة والعاجلة لأزمة كورونا، خاصةً من خلال العمل على ضمان توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، وتكثيف جهود البحث العلمي لتطوير دواء ولقاح لفيروس كورونا.

فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات فضلا عن خروج 70 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

ومن المغرب، أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية تسجيل 150 حالة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5053 حالة مؤكدة.

كما بدأ في تونس، الرفع الجزئي للحجر الصحي العام في البلاد مع استعادة النشاط في عدد من القطاعات تدريجيًا.

ومن فلسطين، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

ومن السودان، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، إصابة مساعد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن كوبر. 

ودوليا، أعلن سلاح البحرية الأمريكية أن أربعًا من سفنه الحربية أبحرت الاثنين في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية، تأكيدًا على حرية الملاحة في المحيط المتجمّد الشمالي، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، اتهم الجيش الوطني الليبي تركيا بإرسال أسلحة متطورة وتقنيات عسكرية جديدة إلى ميليشيات حكومة الوفاق، في محاولة جديدة لخلق التفوق في المعركة وقلب موازين القوى لصالح قوات الوفاق، وتعطيل تقدم الجيش الليبي نحو وسط العاصمة طرابلس.

كما واصلت إيطاليا، تسجيل انخفاض في وفيات فيروس «كوفيد 19» بعد رصد 195 وفاة و1221 إصابة جديدة بالفيروس، في وقت حذرت تقارير من أن عدد ضحايا الفيروس أعلى بكثير من المدون في البلد التي بدأت في تخفيف إجراءات العزل العام، وسمحت لملايين الموظفين بالعودة إلى أعمالهم، لإنعاش اقتصادها.

وعربيا، عاد الزحام إلى شوارع الأردن، بعد تخفيف قيود كورونا الصارمة، في الوقت نفسه الذي أعادت السلطات الجزائرية غلق أنشطة تجارية لعدم الالتزام بالإرشادات الصحية، ووضعت الحكومة المصرية ضوابط لعودة السياحة والتعايش مع كورونا.

ودوليا، تعهد المشاركون في «مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا»،عبر الفيديو كونفرنس، والذي عقد، رئاسة السعودية رئيس مجموعة العشرين، وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والنرويج؛ ورجال أعمال بتوفير 7.5 مليار يورو (8 مليارات دولار)، لتطوير وإنتاج لقاحات وعلاجات لفيروس «كورونا» ، واعتبرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون در لاين أن المؤتمر «نقطة تحول» في المعركة العالمية ضد الفيروس، وشددت السعودية على أن تكون اللقاحات والعلاجات والأجهزة للفيروس متوفرة. فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تعتزم اقتراض 3 تريليونات دولار في الربع الثاني وهي الأعلى منذ أزمة 2008.

ومن صحيفة الاتحاد، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا إلى 44 ألفًاـ و 483 حالة إصابة مؤكدة.

ومن العراق، أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل 7من قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، كما قتل عناصر من تنظيم داعش وأصيب آخرون  في سلسلة هجمات متفرقة شهدتها مناطق متفرقة في مناطق تابعة لمحافظة كركوك شمالي بغداد.









Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحف الإماراتية اليوم.. أبو ظبي تعلن شفاء 5 حالات إصابة بالفيروس المدمر.. الرئيس الفرنسي يشيد بالجيش الوطني الليبي.. والبيت الأبيض يكشف حقيقة خضوع ترامب لاختبار كورونا

الصحف الإماراتية اليوم.. الخارجية تدين الهجوم الإرهابي على التاجي في العراق.. السعودية تؤجل قمتين بسبب كورونا.. إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بـ كوفيد 19.. والصين تزف بشرى: انتهت ذروة انتشار الفيروس

العالم في عزل صحي لمواجهة كورونا.. وأردوغان يخسر المعركة في ليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

استمرار الحرب على كورونا في العالم.. وسباق دولي على إنتاج لقاح للفيروس.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

الصحف الإماراتية : إجراءات جديدة لمصر لمواجهة كورونا.. وشركة أمريكية تعمل على صناعة لقاح للفيروس

ارتفاع نسب التعافي من فيروس كورونا بالشرق الأوسط.. إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة في ليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها .. 10 صور تكشف أناقة أديل بعد خسارة وزنها

بإطلالة محتشمة.. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذه العباءة

شاهد.. عصابة مراهقين يسحلون فتاة بعنف ويسرقوها داخل ترام

مصطفى يونس يكشف عن رأيه في عودة الدوري وبيان الأهلي

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

بشرى سارة للعالقين في الكويت.. طائرات مجانا بدءا من الأربعاء.. وعدم توقيع أي عقوبات لمخالفي الإقامة

AdvertisementS

متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

مصادر تكشف لـ صدى البلد موعد تجديد حظر التجول ومدته

خصم 1% من رواتب الموظفين.. تعرف على الفئات المطبق عليهم مشروع قانون الحكومة بشأن كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

فيديو.. إطلاق نار كثيف.. وزعيم المعارضة القطرية يوضح حقيقة الانقلاب في الدوحة

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

وصول 290 مصريا من العالقين في أمريكا إلى مدينة مرسى علم

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

ثلاثة أيام لا يقرب أحد جثته.. الإفتاء توضح سبب عداوة أبو لهب للنبي والمرض الذي مات به

ربنا يفك سحرك وترجعي لبيت ربنا.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة بعد زواجها من العوضي

شاهد.. عصابة مراهقين يسحلون فتاة بعنف ويسرقوها داخل ترام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور

فى عيد ميلادها .. 10 صور تكشف أناقة أديل بعد خسارة وزنها

بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور