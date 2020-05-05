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أخبار العالم

كورونا يتلاشى من تايلاند .. حالة إصابة وحيدة ولا توجد وفيات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:27 ص
كورونا يتلاشى من
كورونا يتلاشى من تايلاند
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على صالح
أبلغت تايلاند اليوم الثلاثاء، عن ظهور حالة جديدة وحيدة من حالات الإصابة بالفيروس كوونا دون تسجيل اي وفيات جديدة، وهو أقل عدد من الإصابات الجديدة تسجله منذ 9 مارس.

وقالت السلطات في تايلاند إن الحالة الجديدة لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 45 عاما من مقاطعة ناراثيوات الجنوبية.

وقال تايسين ويسانويوثين، المتحدث باسم مركز مكافحة كوفيد 19 الحكومي، إن عدد الحالات الجديدة قد انخفض في الأسبوعين الماضيين باستثناء مجموعة في مركز احتجاز المهاجرين في جنوب تايلاند التي شهدت 60 حالة جديدة في تلك الفترة.

ومنذ بدء تفشي المرض في تايلاند في يناير، شهدت البلاد إجمالي 2988 حالة إصابة بكورونا و54 حالة وفاة

واضاف أن 2747 مريضا تعافوا ، في حين لا يزال 187 يعالجون في المستشفيات.
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