حقيقة سقوط ابن الفنان أحمد فلوكس من فوق الحصان.. فيديو

نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو لابنة يستعرض مهاراته فى ركوب الخيل.
ظهر ابن الفنان أحمد فلوكس، أنه سيسقط من فوق ظهر الحصان ولكن هو من قام بفعل هذا ليبرز مهاراته فى ركوب الخيل.
نال الفيديو اعجاب الكثير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالآتي:
ماشاء الله بسم الله الحافظ انا اتخضيت قلبي وقع ربنا يحميه
قلبي قولت حيقع , ما شاءالله ربنا يبارك فيه ويحافظ عليه اخر شقاوة بس راجل
قلبى وقع من الخوف حرام عليك
بسم الله ما شاء الله بس وربنا قلبي وقع الله يحفظه من عين الناس حافظ عليه
يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر.
فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر، والذى ترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.
الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، احمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، هند صبرى، شريف منير.