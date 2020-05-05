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برلمان

بمقدار 5%.. وزير المالية: ارتفاع نسبة الدين العام بالموازنة بسبب كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:59 م
وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد.

وأوضح معيط، أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح والاتجاه الإيجابى نحو خفض نسبة الدين العام، قائلا: "لكن ليس هذا ما كان مُخططا له"، لافتا إلى أن نسبة العجز فى 30 يونيو 2017 بلغت 108%، وفى يونيو 2018 انخفضت إلى 98%، وفى 2019 بلغت 90.2%، وكان من المُستهدف أن تصل فى 30 يونيو 2020 إلى 83% إلا أنها سترتفع إلى 88% تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
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