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محافظات

توريد 40 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الغربية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:15 م
المهندس علي عبدالجواد
المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية
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أحمد على

أعلن المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، توريد 39 ألفا و981 طنا و60 كيلو من الأقماح حتى اليوم الثلاثاء، من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع 1837 طن و703 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 1476 طنا و617 كيلو، والبنك 2053 طنا و851 كيلو.


كما أوضح وكيل وزارة الزراعة، في بيان، أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 66 ألفا و650 فدانا.


وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.


كما تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.


كما أوضح أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو 140 ألفا و557 فدانا.

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