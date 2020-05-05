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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: إعادة جميع المصريين العالقين بالخارج قبل عيد الفطر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:28 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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محمود مطاوع
أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية وضعت جدولا زمنيا لعودة المصريين بالخارج، على أن يتم ذلك قبل عيد الفطر. 

وقالت نبيلة مكرم، في المؤتمر الصحفي الذي انقعد في مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنه بسبب الظروف التي تشهدها العالم، لم ترفض الدولة المصرية استغاثات المواطن المصري بعودته إلى أرض الوطن مرة أخرى، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بعودة العالقين في الدول الخارجية مهما كان السبب أو التكلفة.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة لعودة المصريين من الخارج، وتابعت: "منذ بدء اللجنة ونحن نؤسس لعودة أبنائنا المصريين من الخارج في ظل أزمة كورونا".

وأشارت إلى أنه تم وضع جدول لعودة العالقين من الخارج، موضحة أن القدرة الاستيعابية للدولة المصرية لم تمنعها من إعادة أبنائها.
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